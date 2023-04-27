'Одежды все меньше': Полякову раскритиковали в сети из-за 'слишком голого' платья. Видео

Известная украинская певица Оля Полякова недавно презентовала клип на свою песню "Танцюю, як в останній раз", а на днях поделилась закулисьем съемок. На обнародованных кадрах зрители смогли отчетливее рассмотреть платье артистки, в котором она блистает в видеоработе. Однако лук звезды оценили далеко не все интернет-пользователи.

Видео дня

Так, некоторым подписчикам не понравилось, что наряд Поляковой "слишком голый". Одни назвали платье откровенным, а другие сетовали из-за "неподобающего" вида певицы, которая якобы не может носить подобную одежду, будучи матерью двоих детей. Кадры, которые вызвали дискуссию в сети, артистка разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Показ бекстейджа начинается с кадров с гримерки. Оператор детально показал серебристое платье артистки с голой спиной, боками и глубоким декольте, а также высоким разрезом сбоку, благодаря чему можно отчетливо рассмотреть длинные и стройные ноги знаменитости.

Многие поклонники оставляли комплименты Поляковой, расхваливая ее роскошную фигуру. Впрочем, как мы уже успели заметить, нашлось немало хейтеров, поспешивших упрекнуть певицу в ее "неправильном" наряде.

"Хочу доверять миру так, как Оля этому платью", "Оля, ты уже бы разделась! С*ськами светишь. Как в той решке голые по сцене бегают. Друг перед другом. Ты, Оля, и одетая красивая. Зачем оголяться? Мать двоих детей", "А почему без трусов?", "А дальше, что будет? Как Филипп Киркоров, пластика и губы, брови? Срам", "У вас с Тиной одна болячка на двоих. Все меньше одежды на теле... Ну, такое", "Надо было голой, больше денег дали бы", – оставляли недовольные комментаторы.

Многие вступили в дискуссию с критиками, предположив, что те прикрывают хейтом свою зависть. Впрочем, Полякова и сама отлично справлялась с ответами для недовольных фолловеров. В присущей для певицы ироничной манере она писала хейтерам, что будет одеваться так, как ей нравится.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после вторых родов Оля Полякова поправилась на 22 килограмма. Она показала себя в максимальном весе и призналась, какое событие изменило всю ее жизнь.

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