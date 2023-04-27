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"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
3,2 т.
'Одежды все меньше': Полякову раскритиковали в сети из-за 'слишком голого' платья. Видео

Известная украинская певица Оля Полякова недавно презентовала клип на свою песню "Танцюю, як в останній раз", а на днях поделилась закулисьем съемок. На обнародованных кадрах зрители смогли отчетливее рассмотреть платье артистки, в котором она блистает в видеоработе. Однако лук звезды оценили далеко не все интернет-пользователи.

Видео дня

Так, некоторым подписчикам не понравилось, что наряд Поляковой "слишком голый". Одни назвали платье откровенным, а другие сетовали из-за "неподобающего" вида певицы, которая якобы не может носить подобную одежду, будучи матерью двоих детей. Кадры, которые вызвали дискуссию в сети, артистка разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Показ бекстейджа начинается с кадров с гримерки. Оператор детально показал серебристое платье артистки с голой спиной, боками и глубоким декольте, а также высоким разрезом сбоку, благодаря чему можно отчетливо рассмотреть длинные и стройные ноги знаменитости.

"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео

Многие поклонники оставляли комплименты Поляковой, расхваливая ее роскошную фигуру. Впрочем, как мы уже успели заметить, нашлось немало хейтеров, поспешивших упрекнуть певицу в ее "неправильном" наряде.

"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео

"Хочу доверять миру так, как Оля этому платью", "Оля, ты уже бы разделась! С*ськами светишь. Как в той решке голые по сцене бегают. Друг перед другом. Ты, Оля, и одетая красивая. Зачем оголяться? Мать двоих детей", "А почему без трусов?", "А дальше, что будет? Как Филипп Киркоров, пластика и губы, брови? Срам", "У вас с Тиной одна болячка на двоих. Все меньше одежды на теле... Ну, такое", "Надо было голой, больше денег дали бы", – оставляли недовольные комментаторы.

"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео

Многие вступили в дискуссию с критиками, предположив, что те прикрывают хейтом свою зависть. Впрочем, Полякова и сама отлично справлялась с ответами для недовольных фолловеров. В присущей для певицы ироничной манере она писала хейтерам, что будет одеваться так, как ей нравится.

"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео
"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео
"Одежды все меньше": Полякову раскритиковали в сети из-за "слишком голого" платья. Видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что после вторых родов Оля Полякова поправилась на 22 килограмма. Она показала себя в максимальном весе и призналась, какое событие изменило всю ее жизнь.

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