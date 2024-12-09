'Одессе нужно дать время': ведущая стала на защиту одесситов в вопросе украинизации и рассказала об поразивших ее изменениях

Родившаяся в Одессе украинская ведущая и тревел-блогерка Маша Себова объяснила, почему не все местные жители украинизировались за почти три года полномасштабной войны. По словам журналистки, одесситы живут в отдельном пузыре и для того, чтобы окончательно перейти на украинский язык, нужно дать им еще немного времени.

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Своими размышлениями Себова поделилась в интервью Алине Доротюк. "Мне трудно что-то сказать, потому что я не живу в Одессе уже 13 лет, и это 13 лет моей взрослой жизни, – отметила блогер. – Я считаю, что за эти годы те люди, которые живут в Одессе, или знают хорошо Одессу, понимают , насколько она прыгнула вперед по сравнению с прошлым в Украину".

Блогер уверена, что как Одессе, так и другим некоторым городам Украины нужно больше времени. "Я уже полностью перешла, и мне было не так сложно перейти. Потому что у меня муж общается на украинском. Перед полномасштабкой мы были 8 лет вместе, и мы 8 лет жили так, что он общался на украинском, я на русском. А потом я просто перешла" , – рассказала инфлюэнсер.

Как добавила Себова, ее родители пытаются перейти на государственный язык, однако для них это не так-то легко. Однако, по словам одесситки, общество все же двигается в направлении украинизации, в частности, молодежь. "И мне раньше представить, что такие люди вообще будут в Одессе, было очень тяжело. Сейчас они есть. Поэтому я считаю, что просто нужно дать время. И этот переход он происходит", – пояснила ведущая.

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