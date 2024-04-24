Одесса встретила Тышкевич и Кошмал мощными взрывами: актрисы отреагировали с юмором. Видео

Утром 24 апреля российские военные преступники атаковали Одессу, нанеся удар по месту хранения выведенных из строя авто, свидетелями чего стали украинские актрисы Екатерина Тышкевич и Анна Кошмал. Они как раз были в морском городе, который безжалостно терроризируют россияне, но отреагировали на это с юмором.

Своими мыслями звезды поделились в соцсетях. Атака террористов не сломила их дух, как не может поколебать волю к победе всех украинцев.

Екатерина Тышкевич, которая сейчас проходит сложное лечение тяжелой болезни, приехала в Одессу утром. Артистка решила навестить родителей, возле дома которых недавно попал вражеский "Шахед".

Пока актриса снимала свою реакцию на взрывы, ее мама продолжала собираться на работу и комментировала обстрел.

"Еще летит. Это летит баллистика. У них такой звук", – сказала мама Екатерины Тышкевич, сохраняя спокойствие.

Не испугалась взрывов в городе и актриса Анна Кошмал, пересидевшая атаку в бомбоубежище, пожертвовав своим сном.

"Настроение: наконец-то я пойду поспать, потому что утро в Одессе началось со взрывов", – написала звезда, показав селфи из лифта.

Напомним, в результате атаки 24 апреля пострадала по меньшей мере одна женщина. Местные Telegram-каналы сообщили, что часть Одессы осталась без света.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды отреагировали на безжалостный обстрел Днепра, унесший жизни детей и взрослых украинцев.

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