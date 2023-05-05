Обвиняли в оскорблении активистов Майдана и пропаганде РПЦ: куда пропал священник-победитель 'Голоса страны' Александр Клименко

Протоиерей УПЦ Московского патриархата Александр Клименко, который стал победителем 7 сезона шоу "Голос країни", сегодня занимается организацией благотворительных мероприятий, на которых собирает средства для людей, пострадавших от войны, развязанной Россией против Украины. При этом в последние годы священник неоднократно попадал в скандальные истории, в частности, обвинялся в оскорблениях активистов Майдана, пропаганде РПЦ и унижении верующих других конфессий.

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OBOZREVATEL решил вспомнить историю протоиерея, который поразил членов жюри украинского вокального конкурса, и рассказать, чем сегодня живет отец Александр. Участие в шоу он принял в 2017 году, но не ставил себе целью стать вокалистом. Звездным тренером участника была Тина Кароль.

Жизнь после конкурса

В 2019 году Клименко засветился в Киеве с российским пропагандистом Борисом Корчевниковым, из-за визита которого тогда разгорелся скандал в Украине. Вместе они посетили "Народный фестиваль православного кино". Компанию мужчинам составила и жена протоиерея Светлана.

Кроме того, после участия в конкурсе отец Александр несколько раз отметился неоднозначными высказываниями, которыми спровоцировал критику в свой адрес. В частности, священник обвинялся в образах активистов Майдана, пропаганде РПЦ и образах верующих других конфессий. Со своей стороны Клименко заверил, что никоим образом не хотел обидеть Героев Небесной Сотни.

Кроме того, в одном из интервью он объяснил, почему делает выбор в пользу Московского патриархата, подчеркнув, что у него есть вкус. ПЦУ, по его словам, не имеет "гармонии".

"Потому что я – человек со вкусом. У меня есть вкус в музыке, в литературе, женщинах (я выбрал женщину, которую считаю лучшей по сей день – свою жену). Так вот, и в церкви у меня тоже есть вкус. Я остаюсь верен самой серьезной и самой молитвенной религиозной структуре в нашей стране. Для меня ПЦУ – это пока организация с плохим вкусом [...] Я не чувствую гармонии, музыки и чистых аккордов в том, что делает, что говорит и как функционирует ПЦУ", – объяснял свою позицию Клименко.

Личная жизнь

Протоиерей Александр женат и вместе с супругой Светланой воспитывает 4-х детей. В 2017 году 7-летняя дочь Клименко Анна также попробовала свои силы в шоу "Голос. Дети-4", однако не прошла дальше "слепых прослушиваний".

В последние годы священник жил обычной жизнью – проводил службы, помогал жене по дому и в воспитании детей, иногда путешествовал.

Деятельность после полномасштабного вторжения РФ

В марте 2023 года в Центре информации УПЦ сообщили, что протоиерей Александр Клименко на благотворительном концерте в Лейпциге собрал 80 тыс. грн в поддержку пострадавших от российского вторжения в Украину.

Священник отчитался, что из этих денег до 40 тыс. гривен пошли на помощь четырем семьям Марганца, еще 10 тыс. грн. было пожертвовано на нужды общественной организации "Наталя", которая занимается 1558 инвалидами и одинокими людьми.

Также 10 тыс грн передали религиозной общине села Рудницкое в Киевской области. Село пережило длительную оккупацию и старый храм был значительно поврежден, а новый испытал также многочисленные разрушения.

Еще 10 тыс. грн. благотворители направили в Изюм Юлии Борисенко, дом которой сильно пострадал от бомбардировок.

"Вот такая наша лепта в дело помощи пострадавшим. Это мало в масштабах всей страны, но для тех, кому поступили эти средства, это была значительная поддержка в трудное время. Так что наши инициативы прошли не без хорошего и полезного результата", – рассказывал протоиерей Александр Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный в Украине продюсер Алена Мозговая заявила, что песня "Мамина любов" ее отца, украинского певца и композитора Николая Мозгового, прозвучала в исполнении победителя "Голос країни", священника Александра Клименко, без какого-либо творчества. Участник шоу обладает хорошими вокальными данными, однако его выступления походят на песни в ресторане.

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