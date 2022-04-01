Общие фото Баскова и Кадырова удивили Панина: один гомосексуалист, другой борется с ЛГБТ. Боюсь делать выводы

Российский актер Алексей Панин, проживающий в Испании и осуждающий нападение Кремля на Украину, удивился, когда увидел общие фото путиниста Баскова и главы Чечни Рамзана Кадырова. Звезда выразил непонимание, как заядлый гомофоб мог сесть за один стол с откровенным гомосексуалистом.

Панин попросил подписчиков объяснить ему этот феномен в своем Instagram. К тому же актер напомнил, что сам является бисексуалом, поэтому активно призывал к толерантной позиции в России (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам знаменитости, о нетрадиционной ориентации пропагандиста Баскова знают все представители российского шоу-бизнеса. Вероятно, слухи должны были дойти и до тик-токера Кадырова.

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"Объясните мне дураку, как активно борющийся с геями Рамзан Кадыров может сидеть за одним столом и обниматься с их представителем? Насколько я знаю, по понятиям, которыми живет Кадыров, это, мягко говоря, не приветствуется. Или я что-то путаю?" – говорится в подписи.

Панин подчеркнул, что полностью поддерживает все, что делают взрослые люди по взаимному согласию, однако фото путиниста и его товарища заставили актера задуматься.

"Но в этой истории я что-то не понимаю. Боюсь даже делать выводы... Возможно, Кадыров ничего не знает о Коле", – закончил артист.

Отметим, что речь идет не о новых фото поклонников Путина. Панин опубликовал два снимка, на которых мужчины позируют в разное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Панин активно поддерживает украинцев и осуждает кровавую политику Путина. В одном из своих интервью он похвалил действия президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "красавчиком, человеком и мужиком".

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