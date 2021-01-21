Образы внучек Байдена на его инаугурации: как выглядели девушки

В среду, 20 января, на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена глава государства появился вместе со своей большой семьей. Они сделали общее фото на фоне статуи Линкольна.

На мероприятии присутствовали супруга Байдена Джилл, дочь Эшли, зять Ховард, внучки – Натали, Наоми, Финнеган, Мейзи и внук Хантер. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть снимок, доскролльте до конца страницы).

Так, внучки президента США выбрали яркие наряды. Например, 16-летняя Натали и 20-летняя Финнеган были одеты в блестящие приталенные платья от Makarian.

27-летняя Наоми выбрала элегантное фиолетовое платье свободного кроя.

19-летняя Мейзи показалась на публике в белом наряде с сердечками от Rodarte. Свой образ девушка дополнила кроссовками.

Стоит отметить, что дочь Байдена Эшли предпочла черный смокинг от Ralph Laurent, белую рубашку и черные туфли. Также она разнообразила образ галстуком-бабочкой.

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