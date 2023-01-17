''Образ кричащей неблагодарности России'': пропагандист Корчевников гневно высказался о Кикабидзе после его смерти

15 января 2023 года стало известно, что в возрасте 84 лет скончался культовый грузинский киноактер, эстрадный певец и преданный друг Украины Вахтанг Кикабидзе. Одиозный российский телеведущий Борис Корчевников не удержался, чтобы не осквернить звезду, который якобы всем обязан России. Фанатик режима Кремля обрадовался, что больше не услышит "клеветы" на РФ.

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Пропагандист в Telegram-каналане отметил – Кикабидзе за свои грехи перед смертью понес "груз тяжелой болезни". Он много чего наделал и наговорил, и ушел в иной мир не раскаявшись за ужасные поступки перед "могучей" Россией (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Навсегда уже, наверно, этот человек останется для меня, к сожалению, образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которой болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала. Любимый всеми Буба, лауреат Госпремии СССР, кто бы он был без России? Никто. Не было Вахтанга Кикабидзе без советского экрана, театра, без русского, любящего его зрителя", – пишет Корчевников в Telegram.

Российского телеведущего возмутил тот факт, что Вахтанг не боялся говорить правду о путинском режиме и политике Москвы. По его словам, актер "харкал во вскормившую его страну везде, где только мог", врал про войну в Осетии, про Майдан, войну в Украине, всерьез заявлял, что "вступил бы в солдаты АТО".

Корчевников уверен – любовь россиян постоянно покрывала звериные, агрессивные заблуждения и поступки Кикабидзе. "Горько, если он, не раскаявшись, и ушел. Потому что не важно с чего ты начал, важно с чем ты закончил", – подвел итог своей абсурдной речи ведущий.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал, Борис Корчевников на фоне внедрения против него новых санкций похвастался, чтодважды был в Украине после того, как ему запретили въезд. Путинист также пофантазировал – он скоро приедет в Киев. Телеведущий утверждает,что в столице Украины его готовы с радостью встречать.

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