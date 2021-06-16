Обнаженная Alyona Alyona заговорила о домашнем насилии. Фото новой пародии

Украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona спародировала американского рэпера Lil Nas X. Она появилась практически обнаженной, позируя в кадре в бежевых трусах.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующий снимок (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Артистка также дополнила свой пикантный образ ярким головным убором и длинными ногтями.

С помощью откровенной фотосессии исполнительница затронула еще одну социально значимую тему – домашнее насилие.

"Когда речь идет о домашнем насилии, в голову сразу приходят образы мужчины-деспота и женщины-жертвы. Но мало кто смотрит на эту ситуацию под обратным углом. Вы, скорее всего, или не слышали, или слышали очень редко о женском абьюзе. Конечно, ведь признаться мужчине в том, что его обижает девушка – такое фаталити. Все мужество просто собирается в тряпочку и прямо в мусорное ведро", – поделилась Alyona Alyona.

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"Таких примеров миллион, не говоря уже о половых унижениях. Психологическое здоровье не восстанавливается так же как физическое", – резюмировала звезда.

Напомним, что ранее певица заявила, что с помощью обнаженных пародий пытается затронуть важные социальные темы. Она считает этот метод одним из самых эффективных.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona повторила образ Карди Би. Она позировала обнаженной, с высунутым языком и объемной прической, сделанной из баночек для напитков.