Обнаружили случайно: у герцогини Йоркской диагностировали рак, она была экстренно прооперирована

Недавно выяснилось, что у бывшей супруги британского принца Эндрю и матери принцесс Беатрис и Евгении Сары Фергюсон диагностировали рак молочной железы. Врачи настояли на немедленной операции, которую уже провели. Сейчас герцогиня Йоркская проходит реабилитацию.

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Об этом сообщили ее представители, передает The Daily Mail. Заболевание развивалось бессимптомно, потому его удалось найти только во время диагностики 63-летней невестки королевы Елизаветы II. Специалист отметил, что рак был на начальной стадии.

"У Сары, герцогини Йоркской, недавно диагностировали раннюю форму рака молочной железы во время плановой маммографии. Ей посоветовали сделать операцию, которая уже была успешно проведена", – говорится в издании.

Cара Фергюсон проходила лечение в Лондонском медицинском учреждении. 5 дней она находилась под присмотром врачей, а сейчас же выздоравливает в окружении семьи. Специалисты дают хорошие прогнозы.

"Герцогиня хочет выразить свою огромную благодарность всему медицинскому персоналу, который поддерживал ее. Она также очень благодарна тем, кто участвовал в маммографии, которая выявила ее болезнь, протекавшую бессимптомно", – сказал представитель Ферги.

Напомним, Сара Фергюсон развелась с принцем Эндрю в 1996 году. У них есть две дочери – 33-летняя принцесса Евгения и 34-летняя принцесса Беатрис. Бывшие супруги остались близкими друзьями. Сара и Эндрю живут вместе в Королевской ложе в Виндзоре. Даже после расставания за британкой закрепился титул герцогини Йоркской.

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