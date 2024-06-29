Певица KOLA обвинила коллег в 'заказе': мы так ненавидим друг друга, так завидуем

Популярная украинская певица KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) обвинила коллег из украинского шоу-бизнеса в том, что они "заказали" ее. Артистка считает некоторых звезд завистливыми и уверена, что именно они виноваты в недостаточном, по мнению исполнительницы, успехе ее нового клипа.

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Как объяснила знаменитость в Instagram, на ее видео жалуются, из-за чего оно медленно набирает просмотры и может не попасть в рекомендации. Она попросила подписчиков поддержать клип просмотром.

"Это 100% какой-то заказ, чтобы слить наш клип, чтобы его не пропустили в тренды. Это кого-то просто душит жаба. Знаете, что самое ужасное? Нам никаких врагов не надо, потому что мы так ненавидим друг друга, так завидуем друг другу, Это так ужасно и низко", – высказалась артистка.

Она добавила, что имеет представление, кто именно якобы желает певице провалиться, но имен этих коллег не раскрыла. "Людям не нравится, когда у других что-то получается", – резюмировала KOLA.

Интересно, что раньше такое уже происходило в карьере певицы. Позицию недоброжелателей артистка считает "несовременной".

За два дня видеоработа на песню "Цілуй" набрала более 100 тысяч просмотров. Около 1100 человек оставили свои комментарии под видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что KOLA расплакалась во время выступления на вокзале, увидев военных. Она не смогла сдержать эмоций на чувственной песне.

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