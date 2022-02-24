О Крыме, русском языке в Украине и нетрадиционной ориентации. Пять фактов о Владимире Горянском

Украинский актер Владимир Горянский 24 февраля отмечает день рождения. Ему исполнилось 63 года. Известный артист театра и кино родом с Донбасса активно поддерживает жителей оккупированных и прифронтовых территорий в Украине. Однако Горянский не считает, что русский язык нужно запрещать, и по-прежнему бережет награду от президента РФ Владимира Путина.

За свою карьеру народный артист Украины получил десятки государственных наград, снялся более чем в 20 кинолентах и столько же получил ролей в Театре драмы и комедии на левом берегу. OBOZREVATEL рассказывает о творческой и общественной деятельности деятеля искусств.

Поддерживает украинцев в прифронтовых городах

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Все мировые СМИ писали, что возможное полномасштабное нападение России состоится 16 февраля 2022 года, чем изрядно испугали украинцев. Некоторые известные звезды и чиновники покинули территорию Украины. Горянский осудил сбежавших из Киева политиков. Артист решил поддержать жителей прифронтовых городов, поэтому отправился в Мариуполь и Краматорск с гастролями. Театр трижды собрал аншлаги. Владимир Викторович рассказал в эфире канала "1+1", что со сцены выразил слова поддержки, а люди скандировали: "Слава Украине!".

Позиция касательно Крыма и награда Путина

Владимир Горянский до аннексии Крымского полуострова работал в Севастополе в театре Черноморского флота. В Крыму у него остались кумовья и знакомые. С некоторыми друзьями он прекратил общение, потому что их политическая позиция была противоположной. Проукраинская точка зрения Горянского вызвала у них раздражение. Некоторые знакомые звонили из Крыма и спрашивали, найдется ли в Киеве для них работа и можно ли переехать в столицу. Однако о политике просили не говорить ни слова по телефону.

Сам актер в 2004 году получил награду от президента России Владимира Путина за вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей. В 2015 году в интервью "Бульвару Гордона" Горянский заявил, что не намерен выбрасывать Орден дружбы, потому что тогда Путин был другим.

Выходец с Донбасса о русском языке

Владимир Горянский на публике часто общается на украинском языке, несмотря на то, что он родился на Луганщине в городе Стаханов и с детства говорил по-русски. Однако актер неоднозначно выразился о популяризации языка страны-оккупанта на территории Украины. Горянский отметил, что украинский должен быть государственным, однако другие языки не нужно ущемлять, а наоборот – развивать. "Закрыть русские театры, телевидение и так далее – это не выход", – заявил Горянский в интервью телеканалу "Апостроф TV".

Отношение к ЛГБТ-сообществу

Горянский сыграл в комическом спектакле "Он – моя сестра" стриптизершу-трансгендера. Из-за перевоплощения в женщину поклонники стали говорить, что у дважды женатого актера нетрадиционная ориентация. Сам артист отрицает принадлежность к ЛГБТ-сообществу и шутит по этому поводу.

В программе "Зірковий шлях" Горянский процитировал своего героя: "У души нет гендера". Актер общается с политиками, спортсменами и актерами, которые являются лесбиянками и геями, но ему все равно на их ориентацию, а главное – чтобы человек был хорошим.

Популярные роли в фильмах об Украине

Горянский заявлял, что не ездит в Россию и не собирается сниматься в российском кино, потому что в Украине гибнут люди. Актер подчеркнул, что некоторые фильмы с пропагандой нужно запретить, чтобы защищать украинское информпространство. При этом артист снимается во многих проукраинских фильмах и сериалах.

"Плен" – 2015 год

Драматический фильм "Плен" снял украинский режиссер Анатолий Метешко. События разворачиваются в зоне боевых действий, но географическое положение не указано. Зрителям становится понятно, что изображена современная украинская реальность. Это история о 12 пленных и двух охранниках. Действие происходит в течение суток между жизнью и смертью. Владимир Горянский играет охранника-террориста.

"Последний москаль" – 2015 год

В украинском комедийном телесериале "Последний москаль" рассказывают о путешествии российского миллионера в Карпаты. Мажор убежал из России из-за экономических махинаций своего отца, теперь их семью разыскивает мафия. В Украине представитель золотой молодежи пытается прижиться, попадает в разные перипетии и влюбляется в украинку. Владимир Горянский играет главу поселкового совета в гуцульской деревне Великие Вуйки. Режиссеры Митя Шмурак и Дмитрий Манифест сняли уже два сезона.

Непокоренный – 2000 год

Кинолента "Непокоренный" режиссера Олеся Янчука рассказывает о командующем Украинской Повстанческой Армией – Романе Шухевиче. В фильме правдиво показаны отношения украинских националистов с Третьим Рейхом, причины их разрыва, борьба УПА с нацистами и большевиками, трудности партизанской и подпольной деятельности. Владимир Горянский играл украинского разведчика ОУН Александра Пашкевича.

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