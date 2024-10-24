'Нужно тысяч 40'. Травести-дива Монро призналась, сколько тратит в месяц и чем зарабатывает в условиях войны

Блогер и телеведущая Монро утверждает, что на жизнь в Киеве ежемесячно нужно не менее 40 тысяч гривен. Артистка объяснила, куда идут ее заработки.

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Об этом Монро рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка рассекретила источник своих доходов – сейчас имеет неплохие заработки благодаря своему YouTube-каналу.

Недавно блогер получила "серебряную кнопку" от YouTube как автор, имеющий на своем канале более 100 тысяч подписчиков. Именно он стал для Монро источником основного дохода с началом полномасштабного вторжения.

"Вы знаете, я, честно говоря, и не думала, что у меня будет столько подписчиков. Сейчас их – 103 тысячи, – говорит Монро. – И этот YouTube-канал – это моя отдушина. Я удалила свой Telegram-канал, когда поняла, что он занимает много времени и разрушает меня. Сейчас мои основные платформы – это YouTube-канал и Instagram. Сколько зарабатываю? Мне хватает на жизнь. Скромное или комфортное? Ну, на такое, как я бы хотела, пожалуй, не очень достаточно".

Артистка говорит, что на жизнь в Киеве, по ее подсчетам, нужно не менее 40 тысяч гривен.

"У меня кошки, мама-пенсионерка, которой 79 лет, – перечисляет блогер, куда идет ее заработок, кроме того, чтотратит на свою жизнь. – Левчик (маленький сын близкой подруги. – Ред.) – пусть не мой ребенок, но все равно. Иногда надо докупить – и я это делаю".

Монро также признается, что научилась довольно легко расставаться с деньгами: "Уже не скупердяйка. Раньше экономила, во многом себе отказывала. Было страшно, что денег не станет. Сейчас продолжаю жить достаточно экономно, но это здоровая бережливость. Если чего хочу, то позволяю себе. Приходят ли деньги ко мне с легкостью? Я считаю, что каждому из нас дается ровно столько, сколько нам по силам. Если мне в какой-то момент придет 100 тысяч долларов, я испугаюсь, потому что не буду знать, что с ними делать".

"Уже молчу о миллионе, – продолжает артистка. – Если вам кажется, что миллион долларов решит ваши проблемы, то нет. Эти деньги только добавят сложностей. Поэтому трачу столько, сколько мне приходит. Стараюсь немного отложить, чтобы иметь себе какую-нибудь подушку безопасности в случае чего. Однажды я думала: вот на что мне нужны были бы большие деньги? Так и не придумала. В этом плане я счастлива прямо".

Полное интервью с Монро читайте здесь на OBOZ.UA.

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