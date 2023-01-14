''Нужно очистить общество'': в РФ определились, как будут наказывать артистов, уехавших из страны и поддержавших Украину

После громкого заявления актера Артура Смольянинова, который сказал, что готов идти на фронт и воевать против России, власть решила согласовать наказание для "предателей" страны. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркивает необходимость отрезать от любого финансирования артистов, выступающих против родины.

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Данную информацию сообщило росСМИ. Как говорится в издании, еще в мае предложили разработать законопроект, запрещающий упоминание в прессе и интернет-ресурсах имен звезд, уехавших из России после начала войны, так как "это антироссийские люди". В случае его принятия обяжут средства массовой информации и все онлайн-ресурсы перестать упоминать таких представителей культуры.

Кроме того, один из депутатов Госдумы РФ предложил полностью отключить от российского информационного поля тех, кто признан минюстом страны-террориста "иностранными агентами" и критикует полномасштабное вторжение. Они должны быть удалены со всех платформ их контента, им запретят посещать радиостанции, телеканалы.

Также 28 октября сообщили, что в Минкульте РФ разрабатывают законопроект о лишении званий народных и заслуженных артистов, которые уехали из страны-агрессора после начала войны. Обсуждались меры наказания, в том числе возможность лишения российского гражданства.

"В культуре требуется проведение специальной, уж простите меня, военной операции. Потому что, на мой взгляд, происходящее говорит о том что наведение порядка давно необходимо", – выразил мнение директор Московского цирка Эдгард Запашный. А депутат РФ Майданов отметил: "Хочется, чтобы общество само поскорее очистилось".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Артура Смольянинова признали "иноагентом". Российская знаменитость назвал украинцев братьями. В 2022 году на него было заведено административное дело о "дискредитации" российской армии. Актер поддерживает Украину с самого начала войны.

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