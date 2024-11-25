'Ну и что мне с этим делать?' Сын Потапа – о звонках Дорофеевой, сломанном носе и хейте отца

Первый сольный концерт певицы Нади Дорофеевой во Дворце спорта в Киеве, который прошел с полным аншлагом, посетило немало известных украинцев. Пришли Дмитрий Монатик, Маша Ефросинина, Елена Кравец, KOLA, Даша Квиткова, Анна Тринчер, Антон Птушкин, ROXOLANA и другие. В группе поддержки был замечен сын продюсера Ирины Горовой, которая сотрудничает с Дорофеевой много лет, и опального музыканта Алексея Потапенко.

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В разговоре с OBOZ.UA Андрей Потапенко рассказал о дружбе с Дорофеевой и встречах с отцом за границей. А также – о своем будущем, которое мечтает связать со спортом.

16-летний Андрей Потапенко позировал фотографам с фиксирующей повязкой на лице. "Ударился, получил перелом носа, – рассказал OBOZ.UA. – Приехал на концерт Нади прямо из клиники. Очень болит голова, но я все равно здесь. Очень люблю Надю и как певицу, и как человека. Нравится, как она выглядит, она – мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда у нее были рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом – сольно. Я любил ее всегда".

Андрей говорит, что певица иногда бывает дома у семьи Потапенко, потому что его маму Ирину и Надю связывают не только рабочие отношения, но и дружба: "Она приезжает к нам домой, ужинаем вместе. Поэтому имел возможность видеть ее с другой стороны. В обычной жизни она даже красивее, чем на сцене. А еще невероятно честная, что тоже в ней очень нравится. И совершенно нормальная в общении. Такой человек, как вы, например, как я, как 10 тысяч зрителей, пришедших сегодня на ее концерт".

На вопрос, может ли он по-дружески набрать Дорофееву по телефону, отвечает, что такое бывает: "И она обязательно выслушает, даст совет". "Честно говоря, таких дружеских отношений у меня нет ни с кем из звезд, позвонить по телефону не могу больше никому, но могу рассказать, если интересно, кто мне нравится. Это Михаил Хома. Он настоящий украинец, как мне кажется. В его репертуаре очень хорошие лирические композиции".

Парень утверждает, что слушает и песни отца. Андрей рассказал, когда в последний раз виделся с Потапом, который встретил полномасштабное вторжение РФ за границей, возвращался в Украину, но снова уехал, из-за чего подвергается постоянной критике украинцев: "Несколько месяцев назад ездил к нему. Как отношусь к хейту? Конечно, я вижу все. Ну и что мне с этим делать?"

Андрей учится в десятом классе. Говорит, что пока не решил, где будет получать высшее образование, но думает, что все-таки останется в Украине: "Сложный вопрос о будущей профессии. Пока точно не определился, но хочу, чтобы она была связана с баскетболом".

Сын Потапа и Ирины Горовой профессионально занимается баскетболом в сборной SELFMADE U-17, созданной на базе киевской Детской баскетбольной академии. Парень имеет немалый рост – 193 сантиметров: "Но я продолжаю расти, мне только 16 лет".

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