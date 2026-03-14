Новый скандал на Евровидении 2026: активисты призывают отстранить Румынию от конкурса из-за 'опасной' песни

Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение еще даже не начался, а в его рамках разгорелся очередной скандал. Активисты призывают запретить композицию представительницы Румынии Александры Капитанеску Choke Me ("Души меня"), поскольку считают ее "опасной" из-за "романтизации сексуального удушения". Со своей стороны некоторые еврофаны уже даже пожелали дисквалификации артистки с музыкального соревнования.

Как сообщает The Guardian, активисты подсчитали, что в трехминутной песне фраза "души меня" повторяется тридцать раз. Кроме того, в тексте музыкальной работы Александры Капитанеску присутствуют строки "трудно дышать" (It's hard to breathe in), "я хочу, чтобы ты меня задушил" (I want you to choke me) и "сделай так, чтобы мои легкие взорвались" (make my lungs explode), которые указывают на пренебрежение к здоровью и благополучию молодых женщин.

"Эта песня, а также тот факт, что Румыния выбрала ее для "Евровидения", является безответственной нормализацией опасной практики. Это рискованная игра с жизнями молодых женщин. Новые медицинские данные свидетельствуют о том, что частое сексуальное удушение приводит к поражению мозга", – прокомментировала скандальный трек профессор права Клэр Макглинн.

Результаты прошлогодних исследований показали, что более половины людей в возрасте до 35 лет переживали опыт удушения во время интима. Эти практики вызывали изменения в мозге, в частности, нарушения работы полушарий, связанные с депрессией и тревогой.

Сама же Александра Капитанеску опровергает все упреки о негативном смысле своей конкурсной песни. Исполнительница подчеркнула: эти слова являются обычной метафорой, которая передает яркие образы, связанные с ощущением эмоциональной перегрузки и внутренней неуверенности.

Скандалы на Евровидении 2026

Нынешний песенный конкурс привлекает к себе внимание не только интересными заявками артистов, но и громкими скандалами. Так, например, в феврале представительница Кипра на Евровидении 2026 Antigoni записала видео с пророссийским политиком Фидиасом Панайотоу, который оправдывал похищение украинских детей. Певица потанцевала с украинофобом под свой трек Jalla, однако, похоже, столкнулась с волной критики, поэтому быстро удалила его из сети.

Позже Испанский общественный вещатель RTVE заявил о намерении инициировать запрет на участие в Евровидении для стран, которые "находятся в состоянии конфликта". Речь идет об Израиле и Украине. Как убежден директор RTVE Хосе Пабло Лопес, конкурс не должен использоваться с политической или пропагандистской целью, а потому участие государств, вовлеченных в военные конфликты, требует отдельного урегулирования.

