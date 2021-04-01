Новый глава Черкасской области Скичко появился на официальной встрече в ботинках за 55 тыс грн. Фото

Глава Черкасской областной госадминистрации Александр Скичко пришел на встречу, посвященную социальному проекту для женщин и девушек, в ботинках известного итальянского бренда Loro Piana. Стоимость обуви достигает 55 тысяч гривен.

Называется дорогостоящая модель Walk And Walk, пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Ботинки имеют легкое водоотталкивающее покрытие и подкладку из меха нутрии.

На сайте производителя говорится, что эта эксклюзивная, очень теплая обувь подойдет даже для комфортного отдыха в горах.

Отметим, что в брендовых ботинках Walk And Walk Александр также ездил с рабочими визитами по Черкащине.

Скичко в ботинках Loro Piana. Страна

Как выглядит обувь известно итальянского бренда Loro Piana. Скриншот

Скичко появился на мероприятии в брендовых ботинках. Страна

Александр Скичко – украинский пародист, актер, политический и государственный деятель, Народный депутат Украины IX созыва, председатель Черкасской областной государственной администрации с 29 января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуги народа" засветились в Раде с элитными сумками от Dolce&Gabbana. Ирина Аллахвердиева пришла с новинкой сезона – сумкой-тоут Sicily 62 от Dolce & Gabbana, стоимость которой составляет около 62 тысяч гривен. А Елизавета Ясько приобрела аксессуар этого же бренда за 56 тысяч гривен.