Новий глава Черкаської області Скічко з'явився на офіційній зустрічі в черевиках за 55 тис. грн. Фото

Голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко прийшов на зустріч, присвячену соціальному проєкту для жінок і дівчат, у черевиках відомого італійського бренда Loro Piana. Вартість взуття досягає 55 тисяч гривень.

Так, називається дорога модель Walk And Walk, пише "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Черевики мають легке водонепроникне покриття і підкладку з хутра нутрії.

На сайті виробника йдеться, що це ексклюзивне, дуже тепле взуття підійде навіть для комфортного відпочинку в горах.

Відзначимо, що в брендових черевиках Walk And Walk Олександр також їздив із робочими візитами по Черкащині.

Скічко в черевиках Loro Piana. Країна

Як виглядає взуття відомо італійського бренду Loro Piana. Скриншот

Скічко з'явився на заході в брендових черевиках. Країна

Олександр Скічко – український пародист, актор, політичний і державний діяч, Народний депутат України IX скликання, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 29 січня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "Слуги народу" засвітилися в Раді з елітними сумками від Dolce & Gabbana. Ірина Аллахвердієва прийшла з новинкою сезону – сумкою-тоут Sicily 62 від Dolce & Gabbana, вартість якої становить близько 62 тисяч гривень. А Єлизавета Ясько придбала аксесуар цього ж бренду за 56 тисяч гривень.