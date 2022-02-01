Новорожденную дочь Романа Сасанчина госпитализировали: родители пожаловались на врачей и условия

Дочь победителя "Голоса країни-10" Романа Сасанчина, которой 30 января исполнился 1 месяц, госпитализировали в больницу из-за высокой температуры. Мама маленькой Элизабет Иванна пожаловалась на плохие условия и врачей.

По словам родителей, в палате кроме них 4 человека, антисанитария, а врачи вообще не заходят к больной. Об этом 24-летняя блогерша написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Романа, Элизабет госпитализировали поздним вечером, ведь родители не могли сбить у девочки высокую температуру – 38. Отметим, что на прошлой неделе исполнитель с женой сдали тест на коронавирус, который оказался положительным.

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Уже через несколько дней молодые родители сообщили, что их дочь тоже заболела. Они рассказали, что каждые 2 часа у нее поднималась температура, поэтому они вызвали скорую медицинскую помощь.

"Вызвали скорую. У малышки высокая температура. Прошу всех помолиться за нее", – написала Иванна.

Под утро блогерша сообщила, что их с дочерью разместили в маленькой палате с другими больными.

"Я в шоке от того, в какой мы палате. На стене грибок, с нами женщина с ребенком и мужчина с ребенком. Дышать нечем", – говорится в сообщении избранницы певца.

Она поделилась, что сожалеет о госпитализации, ведь врачи не предоставили ее дочери необходимую помощь.

"Здесь к нам не подходят. Говорят через окно, или по телефону. Лучше бы мы остались дома! Здесь делаем все то же, что и дома. Здесь ужасные условия", – сказала Иванна.

Она также добавила, что в палате много людей, поэтому тяжело дышать, а в туалете холодно.

Напомним, что семейство Сасанчиных заболело после того, как молодые родители организовали крестины Элизабет в церкви и ресторане.

Как сообщал OBOZREVATEL, тесты с положительным результатом на COVID-19 пришли Иванне и Роману на 3 день после таинства. Врачи посоветовали паре чаще мыть руки и ходить в маске возле дочери, однако рекомендации не помогли.

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