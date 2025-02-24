Новое гражданство не помогло: ЕС наказал комика Галустяна за поддержку войны в Украине

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против российского комика и шоумена Михаила Галустяна, получившего в 2023 году гражданство Армении. Юморист попал под санкции ЕС, ведь является давним сторонником политики президента РФ Владимира Путина, а свою популярность использует для распространения кремлевской пропаганды.

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Соответствующая информация появилась на сайте EUR-Lex. Теперь артист будет подлежать замораживанию активов, а гражданам и европейским компаниям будет запрещено предоставлять ему средства. Кроме того, на российского шоумена будет наложен запрет на въезд на территорию ЕС или возможность проезжать через него транзитом.

Михаил Галустян – российский пропагандист, президент Федерации военно-тактических игр и член руководства Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", на которую распространяются ограничительные меры ЕС. Организация управляет региональными отделениями, расположенными на временно оккупированных территориях Украины. Движение организовывает сбор средств и мероприятия в поддержку участников боевых действий, которые присоединились к агрессивной войне России против Украины.

Совет ЕС отметил, что члены "Юнармии" поддержали полномасштабное вторжение и распространяют российскую пропаганду. Кроме того, Галустян напрямую отвечает за деятельность организации, что способствует милитаризации российской молодежи.

В 2017 году Михаил Галустян снялся в ролике для юмористической программы "Клуб веселых и изобретательных" с Рамзаном Кадыровым. Они опубликовали пародию на якобы реакцию российских властей на расследование НАТО, где назвали организацию "заклятыми друзьями".

"Салам Алейкум. Это означает, что нам рассказали, что российские комики якобы представляют угрозу для НАТО своими искрометными шутками и блестящими пародиями. Я официально заявляю, что это полная провокация и я не оставлю это дело так, я перейду к самому главному", – выдал Галустян.

Однако, похоже, положительные эмоции ролик вызвал только у его авторов, ведь пользователи сети не оценили юмор россиян. Они писали: "Бумага туалетная для высших чиновников России больше не нужна, у нас же есть "Камеди Клаб" и КВН!"; "Кадыров и Галустян высмеяли НАТО на весь Интернет. А НАТО об этом знает?"

В 2019 году Михаил Галустян засветился на территории временно оккупированного Крыма, а именно в Алуште. Накануне поездки комика на полуостров на сайте "Миротворец" была обнародована информация, что Галустян сознательно нарушал государственную границу Украины, а также участвовал в пропагандистских мероприятиях.

Интересно, что, несмотря на такую поддержку РФ, в 2023 году шоумен получил гражданство Армении. Такое решение комика вызвало сильное возмущение у россиян, поэтому путинисту пришлось делать заявление с оправданиями.

"Хочу внести ясность, чтобы не было никаких кривотолков. Во-первых, я – армянин, и горжусь этим. Армения – моя историческая и этническая родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружеских отношениях с Россией. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя родина и точка", – отметил артист.

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