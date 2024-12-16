Евросоюз наказал пропагандистку Канделаки и предательницу Долину за поддержку войны в Украине

Совет Европейского Союза ввел ограничения против 16 физических и трех юридических лиц, ответственных за дестабилизационные действия России за границей. Меры, которые являются ответом на злонамеренные действия РФ и неуважение к правилам международного порядка и права, коснулись в частности таких Z-пропагандисток, как Тина Канделаки и Лариса Долина, детство которой прошло в Одессе.

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Попавшие в перечень будут подлежать заморозке активов, а гражданам и европейским компаниям будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физических лиц также будет наложен запрет на поездки, что не позволит им въезжать на территорию ЕС или проезжать через него транзитом.

Тина Канделаки

Канделаки – российская журналистка, работающая в государственной компании "Газпром медиа", а также общественная деятельница, использующая свою популярность и влияние в публичной сфере для озвучивания российской пропаганды и оправдания войны. Она была среди выступавших во время концерта в Лужниках 18 марта 2022 года, который был посвящен 8-й годовщине незаконной аннексии Крыма и служил символом поддержки полномасштабного вторжения.

После 2014 она полностью поддержала оккупацию Крымского полуострова. Кроме того, она является заместителем генерального директора "Газпром Медиа Холдинга", объединяющего несколько СМИ, распространяющих антиукраинскую пропаганду и оправдывающих российскую агрессию. Несколько телеканалов, принадлежащих и управляемых "Газпром Медиа Холдингом", заменили украинские телеканалы на местных телевизионных частотах, ранее силой захваченных россиянами после российского вторжения в Крым.

Лариса Долина

С начала российской агрессии Долина часто поддерживала действия России, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С этой целью певица, долгое время жившая в Одессе, сотрудничала с Министерством обороны России и проводила развлекательные кампании от имени российского правительства для награждения захватчиков за их участие в войне. Кроме того, она давала концерты на оккупированных территориях.

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