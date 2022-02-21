Новая подруга Илона Маска играла Бритни Спирз в провальном фильме: чем еще известна Наташа Бассет

Австралийская актриса и режиссер Наташа Бассет, которую подозревают в романе с миллиардером Илоном Маском, стала звездой провального фильма "Бритни навсегда" 2017 года, где сыграла главную героиню Бритни Спирс. Также вероятная избранница основателя SpaseX приняла участие в съемках и других кинопроектов.

Свою актерскую карьеру она начала еще в 2009 году и за это время успела засветиться более чем в 30 разнообразных по жанрам фильмах. OBOZREVATEL решил рассказать, чем известна Наташа Бассет в мире (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подруга Илона Маска родилась в 1994 году в австралийском городе Сидней. С детства она увлекалась театральными постановками и активно развивала актерский талант.

Видео дня

Первые шаги к большому кинематографу Наталья Бассет начала делать в 2009 году. Тогда она сыграла несколько эпизодических ролей в телепроектах "Я рок", "Рейк", "Лагерь" и других.

Подобные второстепенные роли не принесли студентке всемирного признания, поэтому она нацелилась на место в полнометражном кино. В это же время юная австралийка получила грант по программе сценаристов ArtStart и сняла короткометражный фильм под названием "Воздушный змей".

Автором идеи, сценаристом и режиссером стала сама Наташа Бассет. Ее авторское творение получило признание на нескольких международных фестивалях, что также отразилось и на ее актерской карьере.

Уже в 2016 году молодая звезда попала в кинокартину "Да здравствует Цезарь", где познакомилась с такими выдающимися знаменитостями, как Джордж Клуни, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Ченнинг Татум и Фрэнсис МакДорманд.

Совсем скоро ее пригласили сняться в главной роли биографического фильма об известной певице Бритни Спирс. Несмотря на предыдущие удачные съемки в триллерах "Дом у озера" и "На грани безумия", эта роль поставила под сомнение карьеру Наташи.

Зрители подвергли критике фильм за плохую подачу, посредственную актерскую игру и много несовпадений с реальной историей исполнительницы. "Чтобы фильм был удачным, он должен либо представлять из себя что-нибудь новое, либо хотя бы убедительно пересказать знакомые события, но "Бритни навсегда" не делает ни того, ни другого", – говорится в одном из комментариев под фильмом.

В 2022 году состоялась премьера еще одной биографической ленты с участием Наташи, где она сыграла Дикси Локк, первую любовь легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли в кинокартине "Элвис".

Как сообщал OBOZREVATEL, Наташу с Илоном заметили у одного из самолетов бизнесмена. Инсайдер, близкий к паре, утверждает, что их роман длится уже несколько месяцев.