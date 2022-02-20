Илона Маска заподозрили в романе с известной австралийской актрисой

Анна Кравчук
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Илона Маска заподозрили в романе с известной австралийской актрисой
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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск считается одним из самых завидных холостяков планеты, однако западные СМИ сообщают, что сердце миллиардера не свободно. Бизнесмена заподозрили в романе с австралийской актрисой Наташей Бассет.

Пару запечатлели папарацци, когда те выходили из частного самолета Gulfstream G650ER Маска в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Как передают источники, инженер был в классическом черном костюме. И хотя рыжеволосая красавица находилась с ним на борту, выйдя из самолета, она соблюдала определенную дистанцию. Затем влюбленные сели в автомобиль марки Tesla.

Инсайдеры сообщают, что у миллиардера серьезные намерения в отношении Бассет. Их роман длится уже несколько месяцев.

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Наташа Бассет

О новой возлюбленной 50-летнего изобретателя известно немного. Помимо того, что Наташа снимается в кино, она также пишет сценарии и пробует себя как режиссер. Звезда сыграла Бритни Спирс в биографическом фильме "Бритни навсегда", премьера которого состоялась 18 февраля 2017 года. Зрители также видели ее в образе Глории ДеЛамур в кинокартине "Славься, Цезарь!". Сейчас актриса принимает участие в съемках предстоящей биографической драмы "Элвис" о короле рок-н-ролла.

Вероятной возлюбленной Илона Маска стала актриса Наташа Бассет

Короткометражный Бассет под названием Kite (2014), который она написала и сняла, был принят на Международный кинофестиваль в Род-Айленде.

Коротко о знаменитости:

  • Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер. Основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla. 6 января 2021 года стал самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса.

Илон Маск

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск был признан журналом Time "Человеком года-2021". Издание отметило успехи компаний 50-летнего миллиардера SpaceX и Tesla, а также влияние Twitter-сообщений предпринимателя на мировые фондовые рынки.

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