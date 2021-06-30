Низко, обидно, не по-пацански, – Маша Ефросинина отреагировала на скандал с Дурневым

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина обиделась на блогера Алексея Дурнева, который сначала согласился прийти к ней на интервью и даже обсуждал условия сотрудничества, а потом в своем Instagram признался подписчикам, что не может определиться, кто такая Маша Ефросинина – "суперзвезда из прошлого или интервьюер". Телеведущую такой поступок Алексей возмутил.

О ссоре с блогером Ефросинина рассказала в своей stories. По словам телеведущей, Дурнев поступил не по-мужски, и она уже сутки не может понять мотив этого поступка.

"Правда, я никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек, – обратилась Ефросинина к Дурневу. – Вы своим примером показываете, что никогда не поздно все начать с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право проявляться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, когда вы присылаете нам свои голосовое и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и обижаете меня, реально обижаете".

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Ефросинина подчеркнула, что Дурнев поступил не по-мужски.

"Если я вас так сильно раздражаю… если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, неприятно, не по-мужски, не по–пацански. Честно я вам скажу", – резюмировала она.

Коротко о знаменитостях:

Маша Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend, Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине. Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Алексей Дурнев – известный украинский блогер. Был ведущим шоу "Дурнев +1", которое впервые вышло на экраны в 2011 году и сделало его знаменитым. Вел проекты "Богиня шопинга" (2014) и "Бар Дак" (2014). В 2018 году открыл YouTube-канал, в рамках которого выпускает шоу "Дурнев смотрит сторис", "Дурнев отвечает на вопросы" и "Дурнев ищет парня".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефросинина сделала фотосессию в легендарном стиле. Она позировала в роскошном платье с открытыми плечами, атласном платке темно-синего цвета и ярко-оранжевых длинных перчатках.