Ефросинина сделала фотосессию в легендарном стиле. Видео и фото

Украинская телеведущая, актриса, общественный деятель Маша Ефросинина снялась в легендарной фотосессии в стиле Аркур.

Соответствующим роликом, в котором показали процесс съемки, поделился фотограф Данил Лысенко на своей странице в Instagram. Так, телеведущая позировала в роскошном платье с открытыми плечами, атласном платке темно-синего цвета и ярко-оранжевых длинных перчатках. Волосы были собраны в хвост, а на лице был легкий макияж (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Стиль фотографии Аркур появился в 30-е годы в Париже. Он отличается от обычных снимков аристократичностью и всегда актуальной классикой. Для него характерны черно-белые студийные портреты с потрясающей игрой света. Самое сложное в создании таких кадров – правильно выставить и словить свет, чтобы максимально точно передать все тонкости.

Напомним, что в 2014 Маша Ефросинина ушла с "Нового канала", где продолжительное время работала ведущей разных развлекательных программ. В августе этого же года звезда родила второго ребенка, поэтому взяла небольшую паузу в карьере.

Сейчас телеведущая активно ведет блог в социальной сети, приглашает знаменитостей на авторскую программу "Экзамен", которая идет на ее Youtube-канале, и занимается благотворительностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефросинина устроила жаркие танцы в кожаных штанах. Она опубликовала ролик, в котором показала плавные движения под зажигательную музыку. Видео длится всего несколько секунд, но телеведущая успела продемонстрировать два разных наряда.