'Никто не виноват': актриса Денисенко неожиданно встала на сторону Остапчука в сексистском скандале

В сети не утихает скандал вокруг телеведущего Владимира Остапчука, который на своей авторской программе вместе с блогером Богданом Буше и рэпером Позитивом решил пообсуждать женское тело и выдал, что женщина "не может быть 10 из 10, если она не бреется". Это вызвало шквал негатива в адрес звездных мужчин, в том числе и от их коллег. Правда, нашлись и те, кто занял относительно нейтральную позицию и не стал критиковать "экспертов в вопросах депиляции". Среди последних – актриса Наталка Денисенко.

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Так, на личной странице в Instagram звезда сериалов "Крепостная" и "Село на миллион" разместила противоречивый пост, в котором заявила: "Никто не виноват, что у мужчин есть какие-то свои предубеждения о красоте". Она добавила, что "чаще именно женщины бывают более жестокими в высказываниях друг к другу".

"Никто не виноват, что у мужчин есть какие-то свои предубеждения по поводу красоты… Чаще именно женщины бывают более жестокими в высказываниях друг к другу… (я это знаю точно, потому что ни один мужчина не говорил то, что говорили "подружки"). О травле подростками сверстников я вообще молчу. Веками общество навязывало какие-то формы и правила красоты и поведения", – начала Денисенко.

Она также обнародовала кадры со своей фотосессии в полупрозрачном платье со смелыми вырезами. Актриса заверила, что ее муж – актер Андрей Фединчик – вовсе не обращает внимания, сделала она депиляцию или нет.

"Мой муж вообще не замечает, когда гладкие ножки, а когда нет. Зато отчетливо замечает мое состояние, "блеск в глазах", мои чувства, энергию… Именно это замечают и окружающие. Может, когда-то мы свернули не туда и забыли о своей природе? Когда я была ребенком, я вообще не задумывалась о внешних клише, я просто чувствовала себя самой-самой-самой и об этом мне говорили мои близкие, я чувствовала что меня любит весь мир", – поделилась знаменитость.

В конце артистка добавила, что каждый имеет право на свои предпочтение, а украинцев призвала "не разводить срачи".

"Как таковых выводов не будет, потому что я не знаю, как правильно. Я знаю, как хорошо будет для меня. Для меня главное – просто любить себя здоровой любовью. Для меня главное – чувствовать себя! Расширять свое восприятие, и вместе с тем понимать, что каждый имеет право на свои предпочтения и, конечно, питать в себе любовь к своим людям, а не разводить срачи", – резюмировала Денисенко.

Напомним, Остапчук неделю назад опубликовал видео под названием "Мужчины – о женщинах", где с Позитивом и Богданом Буше обсудил свои предпочтения в партнершах. Когда речь зашла о волосах на теле, герои шоу начали давать оценки женщинам, что возмутило пользователей сети.

На это резко отреагировали многие коллеги Остапчука, публично пристыдив его. В ответ ведущий в откровенно пренебрежительной и обиженной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее звезда комедии "Скажене весілля" Арам Арзуманян также осудил Владимира Остапчука за попытку оценить женщин по 10-балльной шкале, основываясь на том, делают они депиляцию или нет. Актер для этого обнажил собственную грудь.

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