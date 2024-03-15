Николая Тищенко и Аллу Барановскую заподозрили в фиктивном разводе. Видео

Скандальный украинский нардеп и ресторатор Николай Тищенко еще в январе этого года официально развелся с бизнесвуменом и блогером Аллой Барановской, однако журналисты имеют подозрения, что расторжение этого брака – фиктивное. В частности, к таким выводам пришли корреспонденты "Украинской правды", наткнувшиеся на "слугу народа" в Ужгороде, когда тот останавливался в том же ЖК, где живет его экс-жена с маленьким сыном Давидом.

Соответствующее видеорасследование было обнародовано на YouTube-канале УП. В него также попали кадры совместной прогулки Барановской и Тищенко.

Таким образом, пара вместе проводила время через месяц после официального развода, а Тищенко даже останавливался в том же доме, где живет его бывшая с сыном.

Тем временем журналист Михаил Ткач открыто поинтересовались у нардепа, не развелся ли он с женой специально, чтобы скрыть свое состояние как раз перед открытием декларации.

Тищенко ответил: "Это неправда. Это личный вопрос, они не касаются моей работы. Не хочу на них отвечать".

Журналист также поинтересовался на счет вероятного совместного проживания Тищенко и Барановской в Ужгороде. Его собеседник на это сказал: "Если есть нарушение закона, обращайтесь в правоохранительные органы. Любые отношения с моей семьей и моим сыном, это, во-первых, с вашей стороны некорректно спрашивать, потому что мой ребенок в Украине, вся семья в Украине, и все понятно где, но я публичная личность, я занимаю очень украинскую позицию и защищаю свою страну как умею. Я хочу сказать, у меня несовершеннолетний ребенок без охраны, и поэтому, если вы будете часто это демонстрировать, где живет и как живет, на вашей совести могут быть вопросы, связанные с его безопасностью".

Тищенко также заверил, что якобы не знает, кому принадлежит ужгородская квартира, где проживает его бывшая с ребенком. По словам депутата, Алла арендует апартаменты, а за аренду платит не он.

Отметим, это не первые слухи вокруг "фейковости" развода пары. Еще в прошлом году журналисты предполагали, что таким образом нардеп якобы пытается скрыть свое состояние перед подачей декларации, чего не делал последние три года. А в сентябре прошлого года Николай Тищенко, проголосовав против открытия е-деклараций, лицемерно похвастался "открытостью" перед обществом. Однако перед этим он проголосовал против главной правки к этому законопроекту – №371 о немедленном открытии деклараций.

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