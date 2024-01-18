Скандальный нардеп Тищенко официально расстался с блогершей Барановской после 7 лет брака и назвал причину

Скандальный украинский нардеп и ресторатор Николай Тищенко официально развелся с бизнесвумен и блогершей Аллой Барановской после семи лет брака. В четверг, 18 января, Оболонский суд Киева рассмотрел соответствующее заявление, которое пара подавала еще в ноябре прошлого года.

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Суд удовлетворил просьбу обеих сторон о разводе, а Тищенко тем временем назвал главную причину разрыва с теперь уже экс-возлюбленной. Его комментарий был обнародован в Telegram-канале "Украина сейчас".

Так, журналисты предположили, что развод пары может быть фиктивным и таким образом нардеп якобы пытается скрыть свое состояние перед подачей декларации, чего не делал последние три года. Впрочем, сам Тищенко эти подозрения отрицает, а причиной расставания называет "невозможность жить вместе с женой".

Как известно, Барановская с маленьким сыном от Тищенко живет в Ужгороде, а сам политик – в Киеве. Для судебного заседания блогерша вернулась в столицу и поселилась в квартире на Печерске, где когда-то проживала с мужем.

Тищенко тем временем отметил, что остается с бывшей в дружеских отношениях, ведь они и дальше планируют воспитывать сына вместе.

"Мне скрывать нечего, я живу открытой обычной жизнью. А декларацию подавал и до развода... Одна из причин расторжения брака – это невозможность совместного проживания. Алла живет в другом месте, я работаю в Киеве. К сожалению, это не позволяет нам содержать общее имущество и жизнь. Мы остаемся друзьями. Прожили 10 лет вместе. Мы будем вместе воспитывать сына", – прокомментировал Тищенко.

Как писал OBOZ.UA, ранее Николай Тищенко, проголосовав против открытия е-деклараций, лицемерно похвастался "открытостью" перед обществом. Однако перед этим он проголосовал против главной правки к этому законопроекту – №371 о немедленном открытии деклараций.

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