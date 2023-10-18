Никогда так не говорите: Павел Вышебаба озвучил плохие приметы и предрассудки среди военных

Украинский поэт и военный Павел Вышебаба рассказал, что среди военных существуют предрассудки, в которые они, если и не верят, просто не решаются игнорировать. Многие воины считают, что придерживаясь этих примет, хуже не станет.

Герой, бросивший гражданскую жизнь для защиты украинцев от российских оккупантов, озвучил три таких верования. О них он рассказал телеведущей Маше Ефросининой в интервью на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В первую очередь, среди военных существует правило – не утверждать вслух, что им в чем-то повезло. Считается, что такие самонадеянные заявления могут навлечь беду.

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"Нельзя говорить, что тебе везет, что тебе повезло, рассказывать: "Слава Богу, мне везет. Эта позиция хорошая – сюда не прилетает". Запрещено говорить. Все считают, что это плохая примета. Если так говоришь, то прилетит. Мне кажется это предрассудками, но я стараюсь это делать. В этом сила предрассудков – когда ты думаешь, что хуже не будет, чтобы было лучше", – поделился воин.

Также многие бойцы никогда не отказываются от оберегов и памятных вещей, которые им передают. Иногда их так много, что физически невозможно держать при себе, но герои стараются беречь всех ангелов, крестики и рисунки, которые отдали им украинцы с лучшими намерениями.

"Многие собратья верят в обереги. У нас на зеркале заднего вида в пикапе есть ангелочки, крестики. Водитель считает, что очень плохая примета – отказываться от оберегов. Люди дарят, очень много рисунков передают. Мы завешиваем наши локации этими рисунками", – рассказал Вышебаба.

Кроме того, воины не загадывают заранее. Поэт поделился, что обдумывает будущее максимум на две недели вперед, ведь планы могут измениться в последний момент.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Вышебаба рассказал, какие вопросы не стоит задавать военным. В ответ вы вряд ли услышите то, что хотите.

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