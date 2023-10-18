'Что там на фронте?' Поэт Павел Вышебаба признался, какие вопросы бесят военных

Поэт и музыкант Павел Вышебаба, служащий в рядах Вооруженных сил Украины, рассказал, какие вопросы не стоит задавать военным. В ответ вы вряд ли услышите то, что хотите.

Этим он поделился в интервью украинской телеведущей и известному блогеру Маше Ефросининой. Некоторые интересующие граждан вопросы могут вызвать раздражение у военнослужащих (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Вышебаба рассказал, что одним из самых дурацких вопросов считает "Ну что там на фронте?". Он не понимает, что люди хотят услышать в ответ. "Что тебе рассказать? Что там люди умирают? Что они калечатся?", – объясняет Павел. На этот вопрос поэт обычно шутит: "Там вообще классно, там все прекрасно, говорю". Еще одним из возможных ответов является "Приезжай, узнай".

Музыкант вспоминает, как летом 2023 года во время перебывания дома, его спросил коренастый сосед под два метра ростом: "Когда конец?". К тому времени, говорит Вышебаба, все уже надеялись быть в Крыму осенью. "Мне говорят "Что вы там? Контрнаступление уже продвинулось? Нам просто не говорят, вы, наверное, уже на подступах к Крыму". С чего вы это взяли? – рассказывает военный. – Я ему говорю: "Без тебя мы не начнем"".

Также военнослужащего раздражает, когда в компании просят рассказать какую-нибудь военную историю. Писатель говорит, что приезжая в тыл, ждет услышать здешние рассказы. Впрочем, некоторые так и лезут, пытаясь вывести военных на откровенность. "Ты приезжаешь сюда на день-два, например, в командировку или еще чего-то, и тебе не хочется быть здесь обезьянкой, развлекающей людей боевыми историями", – объясняет он.

Вышебаба напоминает, что с военными можно общаться не только о войне, но и о семье, творчестве, жизни. "Это не единственное наше проявление как личности", – добавляет он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Netflix случайно "похоронил" украинского поэта и военного Павла Вышебабу. В польском документальном сериале Matki Wojny ("Матери войны") объявили, что Вышебаба "погиб под Северодонецком", на что впоследствии отреагировал сам писатель.

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