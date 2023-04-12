Никогда так не делайте: 5 самых неудачных татуировок знаменитостей. Фото

Самые древние свидетельства человеческих татуировок относятся к 3100 году до нашей эры. Тогда с их помощью пытались уберечься от злых духов. Рисунки и узоры были довольно примитивными.

Видео дня

Прошли тысячелетия. Умелость тату-мастеров выросла. Теперь все желающие могут набить на теле не только минималистические рисунки, но и светящиеся или с 3D-эффектом. Несмотря на это, не все эксперименты заканчиваются удачно. Особенно у тех, кто часто попадает в объективы папарацци. Подробнее о странных татуировках знаменитостей читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли в 90-е набила татуировку, о чем со временем пожалела. У нее на плече был дракон с надписью "Billy Bob" (имя первого мужа знаменитости). Когда пара распалась, Джоли сначала удалила надпись, а затем – дракона. Теперь на том же месте набито тату с координатами места рождения каждого из ее шести детей.

2. Джонни Депп

Американский актер, продюсер, режиссер и сценарист Джонни Депп в 90-е встречался с Вайноной Райдер, киноактрисой украинско-еврейского происхождения. Его настолько вдохновляла юная леди, что Депп набил на плече надпись "Winona Forever" ("Вайнона навсегда"). Всего несколько лет спустя пара распалась, а тату на руке сменилось забавным "Wino Forever". Wino – человек (как правило, бездомный), который часто пьян от вина.

3. Джастин Тимберлейк

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк в 2006 году снялся в фильме "Альфа Дог", где сыграл роль наркодилера. Чтобы герой выглядел более агрессивно, его тело гримеры покрыли татуировками, среди которых 2 – иероглифы, означающие "фигурное катание". Во-первых, это странная идея в принципе, а во-вторых, подобные символы точно не должны быть у таких персонажей. К счастью, эти тату были временными.

4. Крис Эванс

Американский актер кино и телевидения Крис Эванс хотел отблагодарить своих родителей за заботу и воспитание необычным способом – с помощью татуировки. Он планировал набить на плече иероглиф "семья", однако тату-мастер набил символ, использующийся исключительно с фамилией семьи, а без этого в нем нет смысла.

5. Эд Ширан

32-летний английский певец, автор песен, гитарист и актер Эд Ширан, наверно, не планирует взрослеть. Он украсил свое тело максимально инфантильными татуировками. Среди рисунков есть котик из "Шрека", коала, акула, игрушечный мишка и пазлы.

Ранее OBOZREVATEL писал о паре из Чернигова, попавшей в грандиозный скандал из-за тату на кошке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!