'Никогда не прощу Россию!' Ирванец написал мощный стих, прячась от ракет и бомб в Ирпене

Популярный украинский поэт и соучредитель литературной группировки Бу-Ба-Бу Александр Ирванец вспомнил, что сегодня, 6 марта, – Прощенное воскресенье, однако в своем новом стихотворении он отметил – в этом году простить всех не удастся. Известный писатель написал проникновенные строчки, пока прятался в подвале от обстрелов российскими оккупантами Ирпеня.

Этот город в Киевской области остается одной из самых горячих точек боевых действий. Страдая от гуманитарной катастрофы без тепла и света Ирванец написал: "Я ніколи не прощу Росію". Стихотворение разместил на личной странице в Facebook его друг и коллега Иван Малкович.

Сам же Александр Васильевич в сети не появляется. Очевидно, из-за отсутствия связи и разряженного мобильного телефона.

Стоит отметить, что российская армия буквально разбомбила Ирпень, не оставив целым ни одно здание. Во время эвакуации местных жителей из города оккупанты открыли огонь по гражданским. Среди погибших есть двое детей. Это, по мнению поэта, а также миллионов украинцев, простить невозможно.

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"Мой давний друг Сашка Ирванец остался в разбомбленном Ирпене. Вчера говорили по телефону… Сейчас он "вне зоны доступа". Сегодня же он написал блестящее стихотворение, но Фейсбук его забанил", – сообщил Иван Малкович и показал интернет-пользователям произведение коллеги.