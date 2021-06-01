Никитюк в сексуальном бикини позировала в Турции. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою фигуру, позируя в откровенном купальнике. Так, она появилась в бикини темно-зеленого цвета.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала в купальнике насыщенного оттенка, волосы у нее были распущены, а дополняли образ солнцезащитные очки и аккуратные серьги.

"Плету стульчики и корзинки из лозы…", – подписала кадры Никитюк.

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Поклонники в комментариях отметили, что у звезды просто потрясающий внешний вид. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Красотка!", "Все бы так выглядели, кто плетет корзинки", "Супер! Хочу такой стульчик!", "Богиня", "Ноги шикарные", "Какая красота", "Сильно красивая", "Золотая рыбка".

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.