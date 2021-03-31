Никитюк в красном наряде устроила фотосессию с конем

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снялась в фотосессии с белоснежным конем. Она появилась в платье алого цвета.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на ней был обтягивающий наряд, который подчеркнул фигуру. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем глаз, а также помадой матового оттенка.

"Если бы вы знали, насколько сильно я боюсь лошадей... Особенно когда стою сзади. В 15 лет оседлала коня, а он меня сбросил! В 18 лет, кормила кобылу яблочком – она чуть не отгрызла мне руку. После этих событий была небольшая пауза в моем общении с лошадьми", – подписала фотографии телеведущая.

Фанаты оценили смелый эксперимент Никитюк, поэтому в комментариях засыпают ее комплиментами:

"Красота неземная!", "Леся Ивановна, вы просто богиня", "Какие две красотки", "Очень красиво", "Невероятная", "Вы самая бесстрашная, самая лучшая".

Леся Никитюк показала фото с конем. instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк позировала с конем. instagram.com/lesia_nikituk

Комментарии поклонников. instagram.com/lesia_nikituk

Комментарии поклонников. instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслана позировала на быке и сравнила себя с ним. Знаменитость появилась в светло-серых джинсах, футболке с ярким принтом и белых массивных ботинках.