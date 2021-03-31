Нікітюк у червоному вбранні влаштувала фотосесію з конем

Любов Блажко Люди 14:38, 31.03.2021 Оновлено: 14:45, 31.03.2021

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк знялася у фотосесії з білосніжним конем. Вона з'явилася в сукні якравого кольору.

Відповідні знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на ній було обтисле вбрання, яке підкреслило фігуру. Свій образ зірка доповнила виразним макіяжем очей, а також помадою матового відтінку.

"Якби ви знали, наскільки сильно я боюся коней... Особливо коли стою ззаду. У 15 років осідлала коня, а він мене скинув! У 18 років годувала кобилу яблучком – вона мало не відгризла мені руку. Після цих подій була невелика пауза в моєму спілкуванні з кіньми", – підписала фотографії телеведуча.

Фанати оцінили сміливий експеримент Нікітюк, тому в коментарях засипають її компліментами:

"Краса неземна!", "Лесю Іванівно, ви просто богиня", "Які дві красуні", "Дуже красиво", "Неймовірна", "Ви найбезстрашніша, найкраща".

Леся Нікітюк показала фото з конем.
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк позувала з конем.
instagram.com/lesia_nikituk
Коментарі шанувальників.
instagram.com/lesia_nikituk
Коментарі шанувальників.
instagram.com/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслана позувала на бику і порівняла себе з ним. Знаменитість з'явилася в світло-сірих джинсах, футболці з яскравим принтом і білих масивних черевиках.

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