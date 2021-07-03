Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась своим новым стилем – звезда сменила прическу. Артистка позировала перед камерой с кудряшками на съемках шоу.

Соответствующий кадр Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На фото знаменитость предстала в гламурном платье бирюзового оттенка и с блондинистыми кудрявыми волосами.

"Девушки, хотите быть счастливыми. Не накручивайте себя", – подписала кадры артистка.

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Фанатам понравился новый имидж Никитюк с кудрявыми волосами. Они сравнили ведущую с Мальвиной и куклой Барби.

"Леся, как тебе идет такая прическа", "Современная Мальвина", "На Барби похожа", "С кудрями просто бомбезно", – отметили поклонники.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.