Никитюк поселила в своем доме в Хмельницком около 60 беженцев и 18 животных

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в своем доме в Хмельницком устроила "штаб" для беженцев, где за время полномасштабной войны против РФ приняла около 60 украинцев, которые были вынуждены покинуть родные города. Кроме того, в жилье знаменитости побывало 18 животных.

Об этом Никитюк рассказала в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ". Она отметила, что опоздала на встречу с журналистом на 15 минут именно потому, что пришлось самостоятельно проводить "зачистку" дома.

"Дома жили около 60 человек и почти 18 собак, кошек, морских свинок и так далее. Мама просто не выгребает таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы постоянно что-нибудь грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. Здесь такой конвейер", – поделилась артистка.

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Звезда призналась, что сейчас весьма фанатично относится к волонтерству, поэтому старается всем и везде помочь, как морально, так и материально.

Она акцентировала на том, что всегда очень гордилась своей малой родиной, а после военного вторжения российских войск еще больше восторгается Хмельницким, где активно принимают беженцев со всех уголков Украины

"Вот такой крутой Хмельницкий. Этот город сейчас транзитная зона. Минимум 143 тысяч человек в день заезжает или проездом, или остается на ночь-две, разъезжается, какая-то часть остается здесь. По 3-5 тысяч детей каждый день устраивается в наши школы. Около 100 временных приютов для переселенцев только в Хмельницком и еще столько в области", – сообщила Никитюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк создала новый "морской трек", в котором потролила российский крейсер "Москва", накануне ушедший ко дну в Черном море. В ролике автор в образе русалки высмеяла экипаж судна и вспомнила легендарную фразу пограничников с острова Змеиный.