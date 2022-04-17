"Капитан кричал: "Полундра": Никитюк потролила утопленную "Москву" в новой песне
Украинская телеведущая Леся Никитюк создала новый "морской трек", в котором потролила российский крейсер "Москва", накануне ушедший ко дну в Черном море. В ролике автор в образе русалки высмеяла экипаж судна и вспомнила легендарную фразу пограничников с острова Змеиный.
Мультипликационный клип с песней появился на странице звезды в YouTube. Меньше чем за день творение ведущей посмотрели свыше 60 тысяч зрителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отметим, что Никитюк перепела композицию из мультфильма "В синем море, в белой пене", добавив перекликающиеся с российско-украинской войной элементы.
В частности, в ролике показаны Черное море, флаг УПА, остров Змеиный, обстрелы городов из российского крейсера, а также мемы о его затоплении.
Звезда вспомнила легендарную фразу украинских пограничников, произнесенную экипажу "Москвы" в первый день войны на предложение сдаться в плен.
По версии трека Никитюк, после точного обстрела "Нептуном" капитан корабля попросил пощады и заявил, что осознал ошибки, однако было уже слишком поздно.
С полным текстом можно ознакомиться ниже
"В Черном море украинском,
Мимо острова Змеиный,
Плыл огромный русский крейсер под названием "мАсква"
Предложил цинично сдаться погранцам он украинским
Вот тогда и прозвучали легендарные слова
Только крейсер их не понял, продолжал стрелять подлюка,
Города нам разрушая в Украине день за днем
И тогда "Нептун" взбесился, и ракетами прицельно,
Моряков отправил нах*й вместе с русским кораблем!
Капитан кричал: "Полундра! Мы ошибки осознали
Мы слегка ошиблись курсом и сейчас же уплывем"
Но "Москва" уже горела, жаль, конечно, не столица
Но она уже шагала вместе с русским кораблем.
Осторожно, видео 18+
В комментариях украинцы оценили творчество Леси Никитюк и заверили, что ее песня станет новым летним хитом.
"Это не просто шедевр – это хит", "Леся! Тебе должно быть стыдно! Такой прекрасный голос скрывала", "К лету в украинском Севастополе в каждом кабаке будет играть", – говорится в сообщениях.
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