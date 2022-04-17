'Капитан кричал: 'Полундра': Никитюк потролила утопленную 'Москву' в новой песне

Украинская телеведущая Леся Никитюк создала новый "морской трек", в котором потролила российский крейсер "Москва", накануне ушедший ко дну в Черном море. В ролике автор в образе русалки высмеяла экипаж судна и вспомнила легендарную фразу пограничников с острова Змеиный.

Мультипликационный клип с песней появился на странице звезды в YouTube. Меньше чем за день творение ведущей посмотрели свыше 60 тысяч зрителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что Никитюк перепела композицию из мультфильма "В синем море, в белой пене", добавив перекликающиеся с российско-украинской войной элементы.

В частности, в ролике показаны Черное море, флаг УПА, остров Змеиный, обстрелы городов из российского крейсера, а также мемы о его затоплении.

Видео дня

Звезда вспомнила легендарную фразу украинских пограничников, произнесенную экипажу "Москвы" в первый день войны на предложение сдаться в плен.

По версии трека Никитюк, после точного обстрела "Нептуном" капитан корабля попросил пощады и заявил, что осознал ошибки, однако было уже слишком поздно.

С полным текстом можно ознакомиться ниже

"В Черном море украинском,

Мимо острова Змеиный,

Плыл огромный русский крейсер под названием "мАсква"

Предложил цинично сдаться погранцам он украинским

Вот тогда и прозвучали легендарные слова

Только крейсер их не понял, продолжал стрелять подлюка,

Города нам разрушая в Украине день за днем

И тогда "Нептун" взбесился, и ракетами прицельно,

Моряков отправил нах*й вместе с русским кораблем!

Капитан кричал: "Полундра! Мы ошибки осознали

Мы слегка ошиблись курсом и сейчас же уплывем"

Но "Москва" уже горела, жаль, конечно, не столица

Но она уже шагала вместе с русским кораблем.

Осторожно, видео 18+

В комментариях украинцы оценили творчество Леси Никитюк и заверили, что ее песня станет новым летним хитом.

"Это не просто шедевр – это хит", "Леся! Тебе должно быть стыдно! Такой прекрасный голос скрывала", "К лету в украинском Севастополе в каждом кабаке будет играть", – говорится в сообщениях.

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