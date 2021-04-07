Никитюк показала школьное фото и удивила фанатов своим образом

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, который был сделан еще в школьные годы – в 9 классе. На нем знаменитость появилась с неожиданной для всех прической и аксессуарами.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что тогда она была "милой, скромной, наивной девочкой".

Так, Никитюк позировала на камеру в светлом джинсовом пиджаке, ожерелье из дерева, а из-под низа виднелась белая кофта.

Кроме того, в 9 классе у телеведущей были волосы средней длинны, которые она подкрутила и сделала амбре, а также прямая челка. Из макияжа артистка предпочла сделать акцент на губах и глазах.

Леся Никитюк в 9 классе Instagram/Леся Никитюк

Леся Никитюк в школьные годы Скриншот

Пользователи сети оценили архивный снимок Никитюк и засыпали ее комплиментами.

"Ну вы шикарная, Леся", "Булочка такая", "Ну ничего себе! Красивая такая девочка", "Челка огонь, в то время, наверное, так красиво считалось, у меня такая же была", – пишут люди в комментариях.

Никитюк засыпали комментариями Скриншот

В сети оценили фото Никитюк Скриншот

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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