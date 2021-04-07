Нікітюк показала шкільне фото і здивувала фанатів своїм образом

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком, який був зроблений ще у шкільні роки – в 9 класі. На ньому знаменитість з'явилася з несподіваною для всіх зачіскою та аксесуарами.

Відповідне фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що тоді вона була "милою, скромною, наївною дівчинкою".

Так, Нікітюк позувала на камеру у світлому джинсовому піджаку, намисті з дерева, а з-під низу виднілася біла кофта.

Крім того, у 9 класі у телеведучої було волосся середньої довжини, яке вона підкрутила і зробила амбре, а також прямий чубчик. З макіяжу артистка воліла зробити акцент на губах та очах.

Леся Нікітюк у 9 класі Instagram/Леся Нікітюк

Леся Нікітюк у шкільні роки Скриншот

Користувачі мережі оцінили архівний знімок Нікітюк і засипали її компліментами.

"Ну ви шикарна, Лесю", "Булочка така", "Ну нічого собі! Красива така дівчинка", "Чубчик вогонь, на той час, напевно, так красиво вважалося, у мене такий же був", – пишуть люди в коментарях.

Нікітюк засипали коментарями Скриншот

У мережі оцінили фото Нікітюк Скриншот

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"

Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

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