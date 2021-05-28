Никитюк похвасталась обновкой из коллекции Андре Тана и Осадчей. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фото с отдыха, на котором позировала в брендовом комбинезоне от Андре Тана и Екатерины Осадчей. Сам дизайнер в комментариях отметил, что наряд Никитюк очень идет.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней был комбинезон из легкой ткани белоснежного цвета, а подчеркнула образ телеведущая босоножками на каблуке и распущенными волосами.

"Amazing sunset", – лаконично подписала снимки Никитюк.

"Комбез из коллаборации Андре Тан и Катя Осадчая на тебе сидит нереально!" – написал под публикацией украинский дизайнер Андре Тан.

Присоединились к нему и поклонники телеведущей. Они пишут много комплиментов в ее адрес. Вот некоторые из них:

"Боже как все идеально в этом фото", "Ты шикарна", "Прекрасное фото", "Красота!", "Афродита!".

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан и Катерина Осадчая создали коллекцию одежды. Так, знаменитости уже представили модные новинки – брючный костюм, платья, комбинезоны, блузы и много аксессуаров.