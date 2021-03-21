Никитюк оконфузилась на шоу 'Липсинк баттл'. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк оконфузилась на шоу пародий "Липсинк баттл". Во время эфира артистка неудачно села на стульчик – она упала прямо на сцене.

Так, после выступления в образе знаменитой певицы Адель, с ее хитом Hello Никитюк начала разговаривать со своим конкурентом по сцене – Павелом Зибровым. Пока ведущие и артисты общались, ведущая как раз садилась на стул и упала.

К счастью, ведущая не ушиблась и даже после того, как встала, успела пошутить. После того, как Никитюк упала на сцене "Липсинк баттл" Потап пошутил, что это жена Зиброва Марина сглазила ведущую.

Напомним, "Липсинк баттл" – шоу звездных пародий, адаптация популярного американского формата Lip Sync Battle, который популярен в более чем 10 странах мира.

Так, в шоу пародий знаменитости перевоплощаются в личности мирового шоу-бизнеса и поют известные хиты. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. А в конце выступления участники разбиваются на пары и соревнуются в батле за звание лучшего пародиста.

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