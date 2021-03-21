Нікітюк оконфузилася на шоу 'Ліпсінк батл'. Відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк оконфузилася на шоу пародій "Ліпсінк батл". Під час ефіру артистка невдало сіла на стільчик – вона впала прямо на сцені.

Так, після виступу в образі знаменитої співачки Адель з хітом Hello Нікітюк почала розмовляти зі своїм конкурентом по сцені – Павлом Зібровим. Поки ведучі й артисти спілкувалися, ведуча якраз сідала на стілець і впала.

На щастя, ведуча не забилася і навіть після того, як встала, встигла пожартувати. Після того, як Нікітюк впала на сцені "Ліпсінк батл", Потап пожартував, що це дружина Зіброва Марина наврочила ведучу.

Нагадаємо, "Ліпсінк батл" – шоу зіркових пародій, адаптація популярного американського формату Lip Sync Battle, який популярний у більш ніж 10 країнах світу.

Так, у шоу пародій знаменитості перевтілюються в особистості світового шоу-бізнесу і співають відомі хіти. Завдання учасників – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. А наприкінці виступу учасники розбиваються на пари і змагаються в батлі за звання найкращого пародиста.

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