Никитюк назвала причину, почему не стала новой 'Холостячкой'

Украинская телеведущая Леся Никитюк прокомментировала выбор продюсеров реалити "Холостячка" и объяснила, почему вместо нее выбрали певицу Злату Огневич.

Артистка решила ответить на этот вопрос с юмором в Instagram-stories. Леся призналась, что не стала участницей второго сезона романтического реалити поскольку она планирует идти на шоу "Холостяк".

"Да, потому что я решила идти на "Холостяка", – заявила в фотоблоге знаменитость.

К слову, в сети уже давно поговаривали о том, кто же станет главной героиней второго сезона проекта "Холостячка". Поклонники реалити предполагали, что эта роль достанется украинской телезвезде Лесе Никитюк. Даже сами знаменитости Владимир Остапчук и Оля Полякова, считали, что следующей героиней станет именно Леся.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранееЛеся Никитюк рассказала, как попробовала вино от Джоли и Питта. При этом она подчеркнула, что напиток ей совершенно не зашел.