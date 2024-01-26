Никиту Кологривого из сериала 'Слово пацана' внесли в базу 'Миротворца': актер активно поддерживает российских оккупантов

29-летнего российского актера, в последние годы ставшего очень популярным в своей стране, Никиту Кологривого внесли в базу "Миротворца". Актера, сыгравшего "Кощея" в скандальном серале "Слово пацана" и проекте "Черная весна", поймали на антиукраинской деятельности, поддержке оккупации Крыма и войны.

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В частности, вышеупомянутый сериал "Черная весна" снимали в ныне оккупированных Феодосии и Коктебеле. Все доказательства артист публиковал в соцсетях, а о его поддержке оккупантов рассказывали российские СМИ.

"Пропаганда войны. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", – обосновали на сайте "Миротворец".

Путинист Кологривый после призрачного успеха решил не терять время и подлизаться к Кремлю очень нелепым способом. В форме советского солдата он поблагодарил террористов за то, что они "дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью".

После этого обращения звезду позвали на передовую, чтобы лично "поблагодарить" оккупантов, но он решил игнорировать приглашение.

За последние годы актер снялся в десятках кинопроектов и даже заменил путиниста Филиппа Киркорова в ленте "Владимир Васильевич меняет все" после скандала с "голой вечеринкой".

В блоге звезды российских второсортных сериалов есть фото и видео из Крыма за 2017 и 2022 годы.

Напомним, на распространение российского сериала в украинском медиапространстве отреагировали сперва в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Затем прокомментировали ажиотаж и представители Госкино.

Для тех, кто считает, что среди отечественного кинопродукта нет аналогов российскому сериалу, OBOZ.UA сделал специальную подборку. В ней мы собрали пять проектов, которые можно посмотреть вместо "Слова пацана". А почему не стоит смотреть пропагандистский сериал об СССР, мы писали здесь.

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