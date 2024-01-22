Почему не надо смотреть 'Слово пацана': актер скандального сериала публично поддержал российских оккупантов

В ноябре прошлого года среди несознательных украинских зрителей обрел популярность российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", романтизирующий СССР, разбой и криминал. Проект является откровенно пропагандистским, однако фаны из Украины нашли ему массу оправданий. Впрочем, есть по меньшей мере один нюанс, который невозможно отрицать и выгораживать никаким образом, – актеры сериала поддерживают российских оккупантов и войну в Украине. Так, исполнитель роли Кощея Никита Кологривый записал террористам и убийцам пафосную благодарность за "защиту и безопасность".

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От кого или от чего именно оккупанты защищают Никиту – неизвестно. Его видеообращение к захватчикам, вероятно, было записано еще летом или в начале осени 2023 года, однако в пропагандистских пабликах завирусилось только сейчас.

Кологривый выразил свое восхищение участниками так называемой спецоперации. Сделал он это также в военной форме, поскольку был на съемках ремейка очередного пропагандистского фильма "В августе 44-го".

"Дорогие друзья, дорогие братья, бойцы! Что хочется сказать нам, артистам. Мы играем сейчас, в военное время, ваши судьбы, стараемся сделать это честно. И, если честно, мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией. А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Поэтому что могу сказать? Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будьте здоровы! Ждем вас домой", – выдал Z-патриот и звезда "Слова пацана".

Напомним, на распространение российского сериала в украинском медиапространстве отреагировали сначала в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Зрителей призвали избегать популяризации и пересмотра кинопродуктов вражеской страны, поскольку это финансирует войну и продвигает кремлевские нарративы. В официальном заявлении в очередной раз было отмечено, что "Слово пацана" содержит пропаганду России.

Затем прокомментировали ажиотаж в украинском инфопространстве вокруг пропагандистского российского сериала и представители Госкино. Они отметили, что распространение и демонстрация российского кинопродукта "однозначно расцениваются как нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность".

Замечания касались также медийщиков, которые "сознательно или бессознательно подыгрывают оккупантам", рекламируя российский контент страны-террориста. Среди них и известная блогерша Анна Алхим, которая хвасталась, что смотрит российский сериал.

Для тех, кто считает, что среди отечественного кинопродукта нет аналогов российскому сериалу, OBOZ.UA сделал специальную подборку. В ней мы собрали пять проектов, которые можно посмотреть вместо "Слова пацана". А вот почему не стоит смотреть пропагандистский сериал об СССР, мы писали здесь.

В фильме, кстати, снялся сын главного критика путинского режима, музыканта и фронтмена группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

Как писал OBOZ.UA, вместе с сериалом, стремительно набирающим популярность, на первую строчку в рейтинге "Топ-100 в Украине" в Apple Music вышла композиция "Пыяла" российской группы "Аигел", являющаяся саундтреком этого самого проекта.

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