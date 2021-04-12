Никитин впервые рассказал о проблемах со здоровьем у Данилко

У украинского певца и композитора Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом в интервью "Життєвому шляху" рассказал продюсер артиста Юрий Никитин, отметив, что с ним работают квалифицированные доктора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из европейских стран подключаются к процессу", – подчеркнул он.

"По сравнению с теми депрессиями, которые у него были в 2007-м году, это он уже находится в прекрасной форме, потому что очень долгое время он совсем не мог творить, генирить, ничего не мог делать, выступать, ничего. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться", – добавил Никитин.

Также он уточнил, что в честь 30-летнего юбилея Верки Сердючки готовятся яркие и знаковые проекты.

"Будет новый клип и новый трек, и ряд новых серьезных проектов", – резюмировал продюсер.

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

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