Никитин впервые рассказал о проблемах со здоровьем у Данилко

Олег Тимченко Люди 15:32, 12.04.2021 Обновлено: 15:41, 12.04.2021

У украинского певца и композитора Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом в интервью "Життєвому шляху" рассказал продюсер артиста Юрий Никитин, отметив, что с ним работают квалифицированные доктора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из европейских стран подключаются к процессу", – подчеркнул он.

"По сравнению с теми депрессиями, которые у него были в 2007-м году, это он уже находится в прекрасной форме, потому что очень долгое время он совсем не мог творить, генирить, ничего не мог делать, выступать, ничего. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться", – добавил Никитин.

Также он уточнил, что в честь 30-летнего юбилея Верки Сердючки готовятся яркие и знаковые проекты.

"Будет новый клип и новый трек, и ряд новых серьезных проектов", – резюмировал продюсер.

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Данилко часто рассказывал, что жить в доме "со звездой" на Крещатике было его мечтой, которую он смог реализовать. Правда, по данным реестра недвижимости, артист свой план перевыполнил: у него сразу четыре квартиры на Крещатике, 25. Общая стоимость этой недвижимости может составлять 1,5 млн долларов.

  • Он уже долгое время является одним из самых дорогих артистов. Гонорары артиста, как он сам признавался в интервью, в лучшие годы доходили до 260 тыс. долларов за концерт.

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