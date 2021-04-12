Никитин впервые рассказал о проблемах со здоровьем у Данилко
У украинского певца и композитора Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом в интервью "Життєвому шляху" рассказал продюсер артиста Юрий Никитин, отметив, что с ним работают квалифицированные доктора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из европейских стран подключаются к процессу", – подчеркнул он.
"По сравнению с теми депрессиями, которые у него были в 2007-м году, это он уже находится в прекрасной форме, потому что очень долгое время он совсем не мог творить, генирить, ничего не мог делать, выступать, ничего. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться", – добавил Никитин.
Также он уточнил, что в честь 30-летнего юбилея Верки Сердючки готовятся яркие и знаковые проекты.
"Будет новый клип и новый трек, и ряд новых серьезных проектов", – резюмировал продюсер.
Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Данилко часто рассказывал, что жить в доме "со звездой" на Крещатике было его мечтой, которую он смог реализовать. Правда, по данным реестра недвижимости, артист свой план перевыполнил: у него сразу четыре квартиры на Крещатике, 25. Общая стоимость этой недвижимости может составлять 1,5 млн долларов.
Он уже долгое время является одним из самых дорогих артистов. Гонорары артиста, как он сам признавался в интервью, в лучшие годы доходили до 260 тыс. долларов за концерт.