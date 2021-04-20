Никитин рассказал, в каком формате продолжит работать группа 'НеАнгелы'

Украинский продюсер Юрий Никитин, который на протяжении нескольких лет работал с группой "НеАнгелы", заявил, что после распада дуэта солистки Слава Каминская и Виктория Смеюха будут пробовать реализовать себя как сольные артисты.

По словам Никитина, он не собирается дальше продюсировать певиц. Об этом мужчина сообщил в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Закончить коллектив, чтобы продюсировать дальше отдельно каждую солистку – наверное, это хорошая стратегия, но она не входила в мои планы", – сказал продюсер.

Он добавил, что в любом случае та работа, которую будут делать артистки, заслуживает "самого достойного внимания".

Напомним, ранее украинская певица Слава Каминская заявила, что группа "НеАнгелы" после 15-летней карьеры распалась из-за того, что ей с ее коллегой Викторией Смеюхой "стало тесно на сцене". По словам знаменитости, это было совместное решение.

"НеАнгелы" – это украинская поп-группа, созданная 16 июля 2006 года. Бессменными солистками коллектива были Виктория и Слава, продюсер – Юрий Никитин.

В 2016 году дуэт прошел в полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение. Среди самых известных песен группы – "Юра, прости", "Я знаю, это ты", "Роман", "По клеточкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выпустила первый сольный трек, который называется "911". В песне рассказывается об отношениях мужчины и женщины, которые запутались в своих чувствах.