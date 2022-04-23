'Никакого завтра больше нет': Гребенщиков представил новую песню с подтекстом

Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков презентовал новую песню, которая называется "Ворожба". Пусть артист прямо не сказал о чем песня, однако ее текст содержит множество двусмысленных строчек, исходя из чего, можно предположить, что она посвящена наступлению России на Украину.

Соответствующее видео Гребенщиков опубликовал на личном YouTube-канале. На своей странице в Facebook, под новостью о новой песне, он собрал не малое количество положительной реакции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Колдуй бабка, колдуй дед, в темном небе странный свет. Как-то завелась, эта гниль и мразь. Никакого завтра больше нет",– поет автор.

Сам рок-музыкант назвал песню "Подношение нашему времени. Песня 84".

Видео дня

Полный текст песни:

В комментариях под постом пользователи сети поблагодарили за композицию.

"Спасибо вам за правду, за сопереживание и человечность. Спасибо за творчество", "Спасибо за озвучивание истерзанной души", "Как точно , тонко и как всегда прекрасно", "Большое спасибо. Это прекрасно", "Сильно", – пишут люди.

Отметим, что Борис Гребенщиков осудил развязанную РФ войну против Украины. Он выступал на антивоенном концерте российского рэпера Оксимирона в Лондоне.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Екатеринбурге напротив бара "Огонек" выставили на показ фото звезд, которые выступали против войны в Украине. Среди них был музыкант Борис Гребенщиков.