Никаких диет: Светлана Лобода рассказала, как вернулась в форму после вторых родов

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) рассказала о том, как быстро вернула форму после вторых родов. Сейчас Тильде, младшей дочери звезды, три года.

По словам Светланы, быстро вернуть форму ей помогло сбалансированное питание и регулярные физические упражнения. Своим опытом она поделилась в интервью журналу "Отдохни".

Исполнительница благодарит своих родителей за прекрасную генетику, благодаря которой ей легко сбросить лишние килограммы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Светлана не сидит на диетах, поскольку считает, что они вредны для здоровья. Однако исключила из рациона сахар, глютен и лактозу. Знаменитость предпочитает сбалансированное, здоровое питание.

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"Я быстро пришла в форму благодаря сбалансированному рациону питания и регулярным физическим тренировкам. При этом считаю диеты вредными для здоровья и никогда на них не сижу".

Благодаря такому подходу, а еще регулярным физическим нагрузкам в виде фитнеса, пилатеса в плавания, певице удалось быстро вернуть свою фигуру до родов. У звезды две дочери – Евангелине 10 лет, Тильде – 3 года.

"Я даю своему телу регулярные физические нагрузки в виде занятий фитнесом, пилатесом или плаванием", – рассказывает исполнительница.

Факты о знаменитости:

Светлана Лобода награждения званием Заслуженной артистки Украины;

Окончила музыкальную школу по классу дирижирования, фортепиано и академического вокала;

В 2009 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла двенадцатое место, набрав 76 баллов;

В мае 2004 года начала петь в группе "ВИА Гра". Спустя несколько месяцев ушла из группы и начала собственную сольную карьеру.

Певице приписывали роман с лидером немецкой рок-группы "Rammstein" Тиллем Линдерманом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Лобода объяснила, что пять не выпускала песен на украинском языке, так как не могла найти подходящий материал.