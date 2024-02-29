'Ніч яка місячна' будем слушать на русском. Кот на примере жены Пескова объяснил, почему нужно переходить на украинский язык

Уроженка Днепра, а ныне активная путинистка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка в очередной раз использует незаконно переведенные украинские песни для своих шоу. Об этой проблеме заговорил и украинский хореограф Евгений Кот, ведь если не работать над развитием культуры, уже совсем скоро можно слушать российские переводы произведений и считать, что лучше этого не найти.

В интервью ЖВЛ на YouTube он отметил, что для шоу на льду песни переводили предатели Украины – закарпатец Василий Козарь и днепровец Виталий Савченко. Поэтому очень важно развивать украинскую культуру и выделять на нее средства, ведь наши же произведения, переведенные на русский, активно распространяются на международном уровне и разносят ложь о якобы нажитом россиянами.

"Какое-то событие было там, на болотах, и там мои экс-коллеги, Вася Козарь и Виталий Савченко, создавали это события, это, кстати, событие жены Пескова – Навки. Они перевели украинские народные песни и песни разных исполнителей украинских на русский и продвигают их. Я поэтому и говорю, давайте не вкладывать в культуру, и вот вам пример. Не вкладывать в культуру и скоро мы будем "Ніч яка місячна" слушать здесь, у нас, на русском", – объяснил проблему отсутствия развития культуры Кот.

В частности, он отметил, что по этой же схеме работает вопрос языка. Распространять украинское и "не смотреть и слушать российский контент" крайне важно для сохранения государства. Еще одним фактором развития нашей культуры является увеличение ее финансирования.

"В первую очередь средства должны выделяться на Вооруженные Силы, на защиту нашего государства. Но все же мы должны понимать, что страна-агрессор максимально работает в области культуры и в области контента, вкладывая туда средства и затем максимально воздействуя на наших людей. Мы должны вкладывать и находить определенное финансирование, оно может быть частным или не частным, но этим тоже должны заниматься государственные институции, типа Министерства культуры и всего прочего, и создавать эти проекты, в которых мы, культурные деятели, будем создавать украинский контент, продвигать его и за рубежом", – произнес он.

Распространение украинского творчества на международном уровне Евгений Кот называет, так себе, "пропагандой", которая поможет привлечь внимание мирового общества к террористической войне со стороны России.

"Культура влияет на массы. Мы должны ее развивать. Без финансирования культура никогда не будет развиваться, поэтому мы должны работать", – с надеждой произнес хореограф.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

В декабре 2023 года Татьяна Навка впервые попыталась перевести на русский украинского "Щедрика", на которого создала циничный ледовый спектакль "Вечера на хуторе" по мотивам украинского драматурга Василия Гоголя. Шоу выглядело ничтожной пародией на настоящее произведение.

Впоследствии женщина оконфузилась и переводом хита Христини Соловій "Тримав". Певица заметила, что россияне не в первый раз у нее воруют песни и терпеть она это не собирается и планирует судиться. В этом же шоу прозвучала переведенная версия "Ніч яка місячна", которую еще и спела предательница Ани Лорак.

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